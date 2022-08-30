"Шумная ночь" на Днепропетровщине

Армия оккупантов обстреляла два района области – Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район атаковали трижды за ночь.
По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждено 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.
По Червоногригоровской общине россияне выпустили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.
Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.
Обошлось без погибших и раненых.
По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.
Никопольский район атаковали трижды за ночь.
По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждено 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.
По Червоногригоровской общине россияне выпустили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.
Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.
Обошлось без погибших и раненых.
По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.
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