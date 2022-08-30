"Шумная ночь" на Днепропетровщине

11:00 17 августа Киев, Украина

Армия оккупантов обстреляла два района области – Никопольский и Криворожский.

 
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район атаковали трижды за ночь.

По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждено 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.

По Червоногригоровской общине россияне выпустили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.

Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.

Обошлось без погибших и раненых.

По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.