Bellingcat: Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле жилых кварталов в Украине

Российские оккупационные войска используют кассетные боеприпасы, представляющие особую опасность для мирных жителей при обстреле жилых кварталов в Украине.
Об этом сообщили в BellingCat.
О возможном использовании кассетных боеприпасов, как отмечают расследователи, было известно еще в первые дни войны. Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.
Об этом сообщили в BellingCat.
О возможном использовании кассетных боеприпасов, как отмечают расследователи, было известно еще в первые дни войны. Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.
В настоящее время более ста стран присоединились к запрету на использование такого вооружения, подписав Конвенцию о кассетных боеприпасах, однако ни Россия, ни Украина не присоединились к этой конвенции.
Россию ранее уже обвиняли в использовании кассетных боеприпасов в войне в Сирии, а также в Донбассе.
В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников геолокировать места применения нескольких кассетных боеприпасов в жилых районах на территории Украины, в частности, в Харькове и Ахтырке на Сумщине.
Свидетельства из открытых источников свидетельствуют о том, что боеприпасы, о которых идет речь, применяют довольно безрассудно.
Мы обнаружили не один пример того, как эти боеприпасы поражали мирных жителей, школы и больницы. По мере того как бои продвигаются дальше в городские кварталы, существует опасность, что примеров такого использования кассетных боеприпасов будет еще больше”, – говорят в Bellingcat.
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