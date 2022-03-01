Bellingcat: Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле жилых кварталов в Украине

15:22 01 Март Киев, Украина





Об этом сообщили в



О возможном использовании кассетных боеприпасов, как отмечают расследователи, было известно еще в первые дни войны. Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери. Российские оккупационные войска используют кассетные боеприпасы, представляющие особую опасность для мирных жителей при обстреле жилых кварталов в Украине.Об этом сообщили в BellingCat О возможном использовании кассетных боеприпасов, как отмечают расследователи, было известно еще в первые дни войны. Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.

«Из-за большого ущерба, который они причиняют, многие критикуют кассетные боеприпасы как оружие, которое представляет собой «непосредственную угрозу гражданскому населению в ходе конфликта», а также вызывает «долгосрочные» последствия, если суббоеприпасы не взрываются сразу после применения», – объясняют журналисты.

В настоящее время более ста стран присоединились к запрету на использование такого вооружения, подписав Конвенцию о кассетных боеприпасах, однако ни Россия, ни Украина не присоединились к этой конвенции.

Россию ранее уже обвиняли в использовании кассетных боеприпасов в войне в Сирии, а также в Донбассе.

В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников геолокировать места применения нескольких кассетных боеприпасов в жилых районах на территории Украины, в частности, в Харькове и Ахтырке на Сумщине.



Свидетельства из открытых источников свидетельствуют о том, что боеприпасы, о которых идет речь, применяют довольно безрассудно.



Мы обнаружили не один пример того, как эти боеприпасы поражали мирных жителей, школы и больницы. По мере того как бои продвигаются дальше в городские кварталы, существует опасность, что примеров такого использования кассетных боеприпасов будет еще больше”, – говорят в Bellingcat.