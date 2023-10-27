"Губернатор" Крыма о ночной серии взрывов: ситуация под контролем

Во вторник поздно вечером на временно оккупированной территории Крыма раздалась серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает местный пропагандистский Telegram-канал.
В социальных сетях свидетели инцидента делятся информацией о двух взрывах, которые произошли в Севастополе, и одном из них было слышно даже в Бахчисарае.
Некоторые очевидцы описывают последствия взрывов, отмечая, что "взрывная волна выбила все окна", и добавляют, что сначала был взрыв, а затем раздались сирены, что вызвало панику у местных жителей.
Пророссийские паблики также сообщают о взрывах в западном Крыму и Севастополе.
На данный момент "исполняющий обязанности заместителя губернатора" Севастополя, Евгений Горлов, утверждает, что ситуация на оккупированной территории находится под контролем и призывает к сохранению спокойствия.
Об этом сообщает местный пропагандистский Telegram-канал.
В социальных сетях свидетели инцидента делятся информацией о двух взрывах, которые произошли в Севастополе, и одном из них было слышно даже в Бахчисарае.
Некоторые очевидцы описывают последствия взрывов, отмечая, что "взрывная волна выбила все окна", и добавляют, что сначала был взрыв, а затем раздались сирены, что вызвало панику у местных жителей.
Пророссийские паблики также сообщают о взрывах в западном Крыму и Севастополе.
На данный момент "исполняющий обязанности заместителя губернатора" Севастополя, Евгений Горлов, утверждает, что ситуация на оккупированной территории находится под контролем и призывает к сохранению спокойствия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии