"Губернатор" Крыма о ночной серии взрывов: ситуация под контролем

10:11 25 октября Киев, Украина

Во вторник поздно вечером на временно оккупированной территории Крыма раздалась серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает местный пропагандистский Telegram-канал.

В социальных сетях свидетели инцидента делятся информацией о двух взрывах, которые произошли в Севастополе, и одном из них было слышно даже в Бахчисарае.

Некоторые очевидцы описывают последствия взрывов, отмечая, что "взрывная волна выбила все окна", и добавляют, что сначала был взрыв, а затем раздались сирены, что вызвало панику у местных жителей.

Пророссийские паблики также сообщают о взрывах в западном Крыму и Севастополе.

На данный момент "исполняющий обязанности заместителя губернатора" Севастополя, Евгений Горлов, утверждает, что ситуация на оккупированной территории находится под контролем и призывает к сохранению спокойствия.