"Атеш": российские войска перемещают военную технику через Мариуполь

16:57 18 сентября Киев, Украина

По данным движения "Атеш" на временно оккупированных территориях Украины, российские войска проводят переброску резервных сил через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожья. Сообщается о перемещении техники, включая "Уралы", "Камазы" и танки Т-72.

Об этом сообщил агент военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".
 
"Наш агент зафиксировал процесс переброски оккупационных резервов: Уралы, Камазы, а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они несут большие потери как в личном составе, так и в технике. Эта информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы", - говорится в сообщении.
 