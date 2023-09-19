"Атеш": российские войска перемещают военную технику через Мариуполь

По данным движения "Атеш" на временно оккупированных территориях Украины, российские войска проводят переброску резервных сил через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожья. Сообщается о перемещении техники, включая "Уралы", "Камазы" и танки Т-72.
Об этом сообщил агент военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".
Об этом сообщил агент военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".
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