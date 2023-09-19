"Атеш": российские войска перемещают военную технику через Мариуполь

"Наш агент зафиксировал процесс переброски оккупационных резервов: Уралы, Камазы, а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они несут большие потери как в личном составе, так и в технике. Эта информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы", - говорится в сообщении.