Amnesty International обвинила боевиков Тыграя в зверствах и убийствах в эфиопской Амхаре

09:23 17 Февраль Киев, Украина

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что тыграйские боевики совершили военные преступления и преступления против человечности, когда уходили из эфиопского региона Амхара.

В отчете Amnesty International, опубликованном в среду, говорится, что боевики, связанные с Народно-освободительным фронтом Тыграя (НОФТ), убили множество мирных жителей Эфиопии в северной части региона Амхара, разграбили имущество и подвергли групповым изнасилованиям женщин и девочек в возрасте 14 лет.



Amnesty International утверждает, что тыграйские силы совершили зверства вокруг Ченны и Кобо в августе и сентябре прошлого года после того, как взяли эти районы под свой контроль. Правозащитная группа говорит, что интервью с выжившими указывают на то, что тыграйские силы действовали в отместку ополченцам Амхара, которые сражались вместе с федеральными силами Эфиопии, чтобы оттеснить их.



Сара Джексон, заместитель регионального директора Amnesty по Восточной Африке, Африканскому Рогу и Великим озерам, заявила в пресс-релизе, что накапливаются доказательства того, что тыграйские силы совершают военные преступления и возможные преступления против человечности в районах, которые находятся под их контролем. Джексон призвала руководство НОФТ немедленно положить конец зверствам и исключить всех, кто подозревается в военных преступлениях.



Фиссеха Текле, исследователь Amnesty International из Найроби сообщила, что Amnesty International опросила около 30 человек, которые предположительно были изнасилованы в сентябре в Ченне, деревне к северу от региональной столицы Амхары Бахирдара. По словам Фиссеха, среди жертв были 14-летняя девочка и ее мать, сообщили, что насилие было актом мести. Дочь утверждала, что нападавшие сказали: «Наши семьи были изнасилованы, и теперь наша очередь изнасиловать вас».

Amnesty International призвала международное сообщество расследовать преступления и попытаться привлечь виновных к ответственности.