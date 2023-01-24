9 общин Сумщины оказались под российским огнем

За сутки российские войска нанесли обстрел по девяти общинам Сумской области, есть жертвы и раненые, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Так, по Белопольскому обществу противник трижды открывал огонь из минометов, 23 прилета и из самоходной артиллерийской установки (САУ) - 24 прилета.
В сторону Середино-Будской громады враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).
По Зноб-Новгородской противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.
По Юнаковской тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.
В Путивльскую громаде россияне обстреляли пограничье из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 6 прилетов.
По Краснопольской противник стрелял из САУ, 4 прилета.
По Миропольской оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.
В Ворожбянской был артобстрел с территории России, 15 прилетов.
Так, по Белопольскому обществу противник трижды открывал огонь из минометов, 23 прилета и из самоходной артиллерийской установки (САУ) - 24 прилета.
В сторону Середино-Будской громады враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).
По Зноб-Новгородской противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.
По Юнаковской тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.
В Путивльскую громаде россияне обстреляли пограничье из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 6 прилетов.
По Краснопольской противник стрелял из САУ, 4 прилета.
По Миропольской оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.
В Ворожбянской был артобстрел с территории России, 15 прилетов.
Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж", - уточнил Живицкий.
Также перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и путей.
По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории россии – 10 прилетов. По селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из Града.
Также перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и путей.
По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории россии – 10 прилетов. По селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из Града.
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