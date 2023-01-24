9 общин Сумщины оказались под российским огнем

09:25 24 января Киев, Украина





Так, по Белопольскому обществу противник трижды открывал огонь из минометов, 23 прилета и из самоходной артиллерийской установки (САУ) - 24 прилета.



В сторону Середино-Будской громады враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).



По Зноб-Новгородской противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.



По Юнаковской тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.



В Путивльскую громаде россияне обстреляли пограничье из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 6 прилетов.



По Краснопольской противник стрелял из САУ, 4 прилета.



По Миропольской оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.



В Ворожбянской был артобстрел с территории России, 15 прилетов. За сутки российские войска нанесли обстрел по девяти общинам Сумской области, есть жертвы и раненые, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.Так, по Белопольскому обществу противник трижды открывал огонь из минометов, 23 прилета и из самоходной артиллерийской установки (САУ) - 24 прилета.В сторону Середино-Будской громады враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).По Зноб-Новгородской противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.По Юнаковской тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.В Путивльскую громаде россияне обстреляли пограничье из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 6 прилетов.По Краснопольской противник стрелял из САУ, 4 прилета.По Миропольской оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.В Ворожбянской был артобстрел с территории России, 15 прилетов.

"Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж", - уточнил Живицкий.



Также перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и путей.



По Эсманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории россии – 10 прилетов. По селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из Града.