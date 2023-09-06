8 лет тюрьмы: чиновница передавала информацию о ВСУ оккупантам

07:49 01 сентября Киев, Украина

По решению суда , бывшая чиновница "Донецкой железной дороги" приговорена к 8 годам лишения свободы за передачу информации о Вооруженных силах Украины российским захватчикам.

Офис генерального прокурора объявил о приговоре в своем Телеграм-канале.



Донецкая областная прокуратура подвергла обвинению жительницу Покровского района за раскрытие информации о местоположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). Как результат, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.



В судебном процессе прокуроры подтвердили, что в марте 2022 года начальница станции "Донецкой железной дороги" передавала через Телеграмм на своем телефоне информацию о местоположении военнослужащих ВСУ на территории региона.

"Путем текстовых сообщений она предоставляла подробные сведения знакомому, представителю государства-агрессора. Особую внимательность она уделяла точным координатам размещения украинской техники", - отмечается в сообщении.

Суд приговорил женщину к заключению под стражей. Несмотря на бесспорные доказательства, представленные обвинением, она так и не признала свою вину в совершении предъявленного ей преступления.