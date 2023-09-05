7 учебных заведений в Одессе повреждены в результате атаки россиян - горсовет

13:14 14 августа Киев, Украина

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли Одессу, в результате чего были повреждены семь учебных заведений. Об этом сообщил городской совет.



В Приморском районе города пострадали шесть заведений, а в Хаджибейском - одно. В детских садах, школах и центрах развития выбиты окна и двери, повреждены потолки и крыши.



По словам руководительницы городского департамента образования Елены Буйневич, в учебных заведениях выбито более сотни окон, разрушены потолки, а в одном - крыша.



Обломки ракеты также упали на здание бывшего Девичьего училища, построенного в конце XIX века. Здание было отремонтировано и там учились дети.

"В этой школе замечательный Музей, где можно увидеть даже школьные журналы тех лет, фото хрупких студенток и преподавателей. Чтобы его создать, школа участвовала в конкурсах и выиграла финансирование", - рассказывает Елена Буйневич.

После обстрела в здании повреждены потолки и окна.

"У меня сейчас такое ощущение, будто зашел какой-то маргинал и ковырялся грязными руками в вещах, которые дороги мне, родные, мои собственные. Это, кстати, не только касается школы. А вообще моей Одессы", - говорит руководительница департамента.