7 учебных заведений в Одессе повреждены в результате атаки россиян - горсовет

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли Одессу, в результате чего были повреждены семь учебных заведений. Об этом сообщил городской совет.
В Приморском районе города пострадали шесть заведений, а в Хаджибейском - одно. В детских садах, школах и центрах развития выбиты окна и двери, повреждены потолки и крыши.
По словам руководительницы городского департамента образования Елены Буйневич, в учебных заведениях выбито более сотни окон, разрушены потолки, а в одном - крыша.
Обломки ракеты также упали на здание бывшего Девичьего училища, построенного в конце XIX века. Здание было отремонтировано и там учились дети.
В Приморском районе города пострадали шесть заведений, а в Хаджибейском - одно. В детских садах, школах и центрах развития выбиты окна и двери, повреждены потолки и крыши.
По словам руководительницы городского департамента образования Елены Буйневич, в учебных заведениях выбито более сотни окон, разрушены потолки, а в одном - крыша.
Обломки ракеты также упали на здание бывшего Девичьего училища, построенного в конце XIX века. Здание было отремонтировано и там учились дети.
После обстрела в здании повреждены потолки и окна.
"У меня сейчас такое ощущение, будто зашел какой-то маргинал и ковырялся грязными руками в вещах, которые дороги мне, родные, мои собственные. Это, кстати, не только касается школы. А вообще моей Одессы", - говорит руководительница департамента.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии