6 сотрудников миграционной службы в Харькове брали взятки: преступная группа разоблачена

Правоохранительные органы раскрыли факты вымогательства и получения взяток со стороны шести сотрудников районного отдела Государственной миграционной службы в Харькове.
Об этом объявили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Главе Киевского регионального отдела в Харькове Государственной миграционной службы Украины и ее пятерым подчиненным предъявляют обвинения в вымогательстве и неправомерном получении выгоды.
Согласно данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входили руководитель и подчиненные сотрудники прифронтового Государственной миграционной службы, требовала и получала с каждого гражданина сумму в размере от 1 до 2 тысяч гривен взятки за помощь в оформлении документов.
Эти чиновники отказывались принимать граждан, не регистрировали их в электронной очереди и не отвечали на запросы по контактным телефонам официального государственного учреждения.
После этого, фигуранты предлагали потерпевшим "помощь" в ускоренном получении необходимых документов, таких как паспорта гражданина Украины, заграничные паспорта и ID-карты. Ежемесячный "заработок" сотрудников Государственной миграционной службы составлял от 300 до 500 тысяч гривен.
На данный момент шестерых членов этой организованной преступной группы задержали. Силовые структуры также провели обыски по их местам жительства и работы.
Об этом объявили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Главе Киевского регионального отдела в Харькове Государственной миграционной службы Украины и ее пятерым подчиненным предъявляют обвинения в вымогательстве и неправомерном получении выгоды.
Согласно данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входили руководитель и подчиненные сотрудники прифронтового Государственной миграционной службы, требовала и получала с каждого гражданина сумму в размере от 1 до 2 тысяч гривен взятки за помощь в оформлении документов.
Эти чиновники отказывались принимать граждан, не регистрировали их в электронной очереди и не отвечали на запросы по контактным телефонам официального государственного учреждения.
После этого, фигуранты предлагали потерпевшим "помощь" в ускоренном получении необходимых документов, таких как паспорта гражданина Украины, заграничные паспорта и ID-карты. Ежемесячный "заработок" сотрудников Государственной миграционной службы составлял от 300 до 500 тысяч гривен.
На данный момент шестерых членов этой организованной преступной группы задержали. Силовые структуры также провели обыски по их местам жительства и работы.
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