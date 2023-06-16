65 обстрелов Херсонщины: пятеро раненых, из них двое детей

09:29 03 июня Киев, Украина

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне не прекращают обстрел Херсона и области. Только за минувшие сутки враг совершили 65 обстрелов области. Пятеро человек ранены, из них двое детей.

По его словам, россияне выпустили 265 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз, выпустив 29 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, обстреляли две церкви, амбулаторию и три административных здания Бериславского района.

Глава ОВА также сообщил, что из освобожденной от россиян территории области эвакуировали еще 81 человека.

Напомним, из-за обстрелов рф в Херсонской области пострадали 16 гражданских.

Ранее россияне сбросили на Берислав управляемые авиабомбы.