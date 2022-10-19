5 убитых детей эксгумировали полицейские в Лимане

16:18 18 октября Киев, Украина



Об этом сообщили в полиции Донбасса.



Погибшим детям было от 1 до 14 лет. Две самые маленькие девочки – 2021 и 2019 годов рождения – были сестрами.



После судебно-медицинской экспертизы в полиции пообещали перезахоронить детей. Предварительно известно, что все дети погибли от осколочных ранений.



На освобожденных территориях Донбасса уже обнаружили 45 захоронений, из которых 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако и эти данные, как отмечают правоохранители, не окончательны, поскольку ежедневно они получают информацию о новых могилах. Лимане в Донецкой области эксгумировали тела пятерых погибших во время российской оккупации детей: четверых обнаружили в массовом захоронении, а тело еще одного мальчика было во дворе дома, где его похоронила мать.Об этом сообщили в полиции Донбасса.Погибшим детям было от 1 до 14 лет. Две самые маленькие девочки – 2021 и 2019 годов рождения – были сестрами.После судебно-медицинской экспертизы в полиции пообещали перезахоронить детей. Предварительно известно, что все дети погибли от осколочных ранений.На освобожденных территориях Донбасса уже обнаружили 45 захоронений, из которых 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако и эти данные, как отмечают правоохранители, не окончательны, поскольку ежедневно они получают информацию о новых могилах.

"Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях", - говорят полицейские.

В Краматорском районе региона эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя, среди которых 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, а пол 6 человек до сих пор не установили.