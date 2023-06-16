5 лиц задержаны на границе: попытка незаконного пересечения и услуги переправщиков

19:10 14 июня Киев, Украина

В среду, 14 июня, Госпогранслужба сообщила о задержании пятерых мужчин на границе с Венгрией. Из этого числа трое пытались незаконно пересечь границу, тогда как оставшиеся двое предоставляли услуги переправщиков.



Организатором незаконной сделки оказался 59-летний мужчина, родом из Донецкой области. Вместе с 30-летним сообщником, проживающим в селе Королево, переправщик планировал доставить трех своих соотечественников мужского пола через реку Тису в Венгрию.



При обыске автомобиля, которым переправщики доставили "клиентов" к границе, правоохранительные органы обнаружили резиновую лодку с насосом, прибор ночного видения и плотно упакованные в полиэтилен личные вещи граждан из Донецкой области.



Оказалось, что за свои услуги переправщики требовали от каждого клиента по три тысячи евро.



В настоящее время организатору нелегальной переправки уже было предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении трех лет, а также конфискация его имущества.