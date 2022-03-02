50 населенных пунктов юго-востока Украины остались без света

Шквальный ветер и ливни оставили без света 50 населенных пунктов в трех украинских областях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях, а именно Днепропетровская - 38, Донецкая - 6 и Запорожская - 6.", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях, а именно Днепропетровская - 38, Донецкая - 6 и Запорожская - 6.", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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