50 брикетов кокаина из Эквадора: в Одесской области задержаны наркоконтрабандисты

18:13 09 августа Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, наладившую канал контрабанды кокаина из Эквадора. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, трое членов международной преступной группировки - граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотиков из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов.

Сообщается, что 50 брикетов с кокаином весом более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.
 
Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долларов США.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.