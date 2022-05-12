50 брикетов кокаина из Эквадора: в Одесской области задержаны наркоконтрабандисты

18:13 09 августа Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, наладившую канал контрабанды кокаина из Эквадора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, трое членов международной преступной группировки - граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотиков из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов.



Сообщается, что 50 брикетов с кокаином весом более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долларов США.



Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



