400 квадратов склада тушили более 30 сотрудников ГСЧС

18:55 11 Май Киев, Украина

Пожар складского помещения площадью в 400 квадратных метров обошелся без жертв. Возгорание произошло в столице на улице Николая Амосова, 9.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Склад загорелся во вторник, 11 мая. В 18:02 пожар локализован на площади 400 квадратных метров, а в 18:20 ликвидирован.

К тушению огня были привлечены 31 спасатель, а также восемь единиц спецтехники ГСЧС.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.