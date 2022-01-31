400 квадратов склада тушили более 30 сотрудников ГСЧС

Пожар складского помещения площадью в 400 квадратных метров обошелся без жертв. Возгорание произошло в столице на улице Николая Амосова, 9.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Склад загорелся во вторник, 11 мая. В 18:02 пожар локализован на площади 400 квадратных метров, а в 18:20 ликвидирован.
К тушению огня были привлечены 31 спасатель, а также восемь единиц спецтехники ГСЧС.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Склад загорелся во вторник, 11 мая. В 18:02 пожар локализован на площади 400 квадратных метров, а в 18:20 ликвидирован.
К тушению огня были привлечены 31 спасатель, а также восемь единиц спецтехники ГСЧС.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
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