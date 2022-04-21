400 000 грн за собственного ребенка

11:25 24 ноября Киев, Украина

В 400 тыс. гривень оценила малолетняя мать своего новорожденного сына, которому заранее подыскала покупателей. Чтобы скрыть факт преступления в больницу девушка не обращалась и на учет по беременности не становилась.