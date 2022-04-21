400 000 грн за собственного ребенка

В 400 тыс. гривень оценила малолетняя мать своего новорожденного сына, которому заранее подыскала покупателей. Чтобы скрыть факт преступления в больницу девушка не обращалась и на учет по беременности не становилась.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Мариуполь, которая признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.
Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 г. "оценила" в 400 000 грн.
Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.
Приговором Октябрьского районного суда г. Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы.
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