48 броварских стрелков отправлены в СИЗО

07:22 18 Июль Киев, Украина

Согласно информации, предоставленной замминистра МВД, 48 человек, принимавших участие в перестрелке, имевшей место в конце мая в Броварах, арестованы и водворены в СИЗО.

В частности, Антон Геращенко сообщил следующее: «48 находятся (человек – прим. ред.) под арестом».

По словам заместителя министра внутренних дел, 50 гражданам предъявлено подозрение в связи с указанными событиями.

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Напомним, что 29 мая под Киевом, в Броварах, произошла массовая перестрелка. Десятки людей с оружием устроили разборку прямо возле жилых домов. Как позже стало известно, конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Всего в инциденте принимали участие порядка 100 человек.

Немногим позже была установлена личность организатора перестрелки. В ходе обысков у него обнаружено и изъято оружие.