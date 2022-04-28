32 ножевых ранения: жуткое убийство в Кривом Роге

12:31 01 декабря Киев, Украина

Утро 1 декабря в Кривом Роге началось с жуткого известия, мужчина обнаружил тело своей 74-летней жены с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска во вторник, 1 декабря.



Правоохранители отметили, что убийство произошло 30 ноября. Указано, что на теле женщины было 32 ножевых ранения. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый за убийство 43-летний мужчина, который, как позже выяснилось, является бывшим сожителем невестки погибшей. Задержанный в содеянном сознался.