317 пропавших без вести в Киевской области, 190 мирных жителей в рф - полиция

На данный момент пропавшими без вести в Киевской области считаются 317 жителей, и их судьба остается неизвестной, а еще 190 мирных жителей области, по оперативным данным, находятся на территории российской федерации.
Эту информацию озвучил Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, в ходе интервью.
Эту информацию озвучил Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, в ходе интервью.
Он подчеркнул, что пока нет никакой информации о судьбе этих людей.
Он также отметил, что множество тел было полностью уничтожено, и даже идентифицировать или обнаружить останки этих людей представляется сложной задачей.
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