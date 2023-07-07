317 пропавших без вести в Киевской области, 190 мирных жителей в рф - полиция

12:56 07 июля Киев, Украина

На данный момент пропавшими без вести в Киевской области считаются 317 жителей, и их судьба остается неизвестной, а еще 190 мирных жителей области, по оперативным данным, находятся на территории российской федерации.



Эту информацию озвучил Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, в ходе интервью.

"На сегодняшний день мы фиксируем 317 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате активных боевых действий на территории области", - отметил Небытов.



Он подчеркнул, что пока нет никакой информации о судьбе этих людей.

"Мы надеемся, что они находятся где-то в плену, однако, учитывая жестокость и пытки, применяемые оккупантами в отношении наших граждан, мы понимаем, что эти люди будут считаться пропавшими без вести до тех пор, пока не будет найдено их тело", - добавил начальник полиции области.



Он также отметил, что множество тел было полностью уничтожено, и даже идентифицировать или обнаружить останки этих людей представляется сложной задачей.