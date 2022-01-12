29 человек погибли в обрушившемся отеле в Китае

По информации агентства China News, трагический случай произошел в Китае накануне. Во время банкета обвалилась крыша ресторана, погребя под собой 29 человек. Ресторан находился в здании гостиницы, которая разрушилась. По данным спасательной службы, еще 28 человек получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошел в городе Линфэнь, провинция Шаньси утром в субботу. В здании гостиницы Цзюсянь проходил праздничный банкет и в какой-то момент крыша обрушилась.

Поисковые работы завершились в ночь на 30 августа. Причина обрушения здания пока выясняется, сообщает China News.

Напомним, в прошлом месяце в японской префектуре Фукусима произошел взрыв ресторана, в результате которого пострадали 18 человек. Один из них скончался. Ресторан готовили к открытию.