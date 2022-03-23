28 день войны. Оперативная сводка полиции Луганщины. Фото

За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 28 обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Новодружевск.
В результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.
В г. Северодонецк во вражеский обстрел попали местные жители, стоявшие в очереди в один из магазинов города, есть погибшие и раненые.
В г. Северодонецк во вражеский обстрел попали местные жители, стоявшие в очереди в один из магазинов города, есть погибшие и раненые.
Артиллерия кафиров била в частные и многоэтажные дома. В результате обстрелов Северодонецка в нескольких домах произошло возгорание квартир и крыш. Также произошло разрушение одного из многоквартирных домов.
В результате обстрела на территории одного из предприятий г. Лисичанск произошел пожар.
Полицейские документируют все факты военных преступлений.
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