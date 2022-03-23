28 день войны. Оперативная сводка полиции Луганщины. Фото

11:54 23 марта Киев, Украина

За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 28 обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Новодружевск.
 
В результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.

В г. Северодонецк во вражеский обстрел попали местные жители, стоявшие в очереди в один из магазинов города, есть погибшие и раненые.

Артиллерия кафиров била в частные и многоэтажные дома. В результате обстрелов Северодонецка в нескольких домах произошло возгорание квартир и крыш. Также произошло разрушение одного из многоквартирных домов.

В результате обстрела на территории одного из предприятий г. Лисичанск произошел пожар.

Полицейские документируют все факты военных преступлений.
 

Фото: 28 день войны. Оперативный свод полиции Луганщины
Фото: Фото: 28 день войны. Оперативный свод полиции Луганщины 01
 
 