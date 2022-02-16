27 сентября режим тишины был нарушен четыре раза

08:48 28 Сентябрь Киев, Украина

Из сообщения пресс-центра штаба ООС стало известно, что за прошедшие сутки, 27 сентября, Вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе



"Недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку от Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово", – говорится в сообщении.



Украинские военные в результате обстрелов не пострадали.



С начала суток 28 сентября нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано.







