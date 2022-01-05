27-28 августа ожидается высокий уровень возникновения пожаров

11:23 27 Август Киев, Украина

Высокий уровень возникновения пожаров прогнозирует ГосЧС на 27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей.



"По информации УкрГидрометцентра, 27-28 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.



Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В ближайшее время осеннего похолодания (ниже 14 градусов тепла) не будет. В основном похолодание осенью начинается в конце сентября или начале октября.



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Тем временем синоптик дала прогноз на последние летние дни. В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть.