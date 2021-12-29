25 лет прожил с трубкой катетера в сердце: в Луцке провели уникальную операцию

15:52 29 Декабрь Киев, Украина

Лучанину Игорю Мисану из сердца удалили подключичный катетер, попавший в организм мужчины 25 лет назад, когда он лежал в реанимации после ДТП.



Семья считает, что мужчина мог обломать катетер, а врачи это скрыли. Из-за постороннего предмета в теле мужчина имел проблемы со здоровьем, впрочем, никто из врачей не мог выявить их причину. Врачи поставили правильный диагноз только осенью этого года.



Сестра мужа Ярослава Винчук рассказала, как 25 лет назад перед школьным экзаменом Игорь Мысан попал в ДТП. В результате столкновения с трактором юноша 8 дней лежал в реанимации.



По словам сестры, пострадавшему поставили подключичный катетер, попавший в сердце.

«Мы предполагаем, что когда он приходил в себя, то мог его обломать, поскольку тогда были некачественные катетеры. Но врачи это скрыли, об этом мы ничего не знали», – говорит Ярослав Винчук.

Трубку нашли между правым желудочком и правым предсердием, а упиралась она в артерию. В течение следующих 25 лет эта трубка вызвала немало проблем. Врачи советовали принимать обезболивающие, впрочем, точного диагноза поставить не мог никто.



После обследований мужчине дали направление во Львовскую областную клиническую больницу. Уже там врач Юрий Иванов поставил правильный диагноз, а пациента направил на операцию к кардиохирургу Любомиру Кулику. Врач провел два вмешательства продолжительностью десять и пять часов. Суть операции состоит в том, что тело человека охлаждают до 18 градусов, а затем сливают кровь и отключают сердце.



«Нам давали 50% гарантий на жизнь. У врачей возникал вопрос, как человек мог жить столько лет, он работал, имел физические нагрузки. Хирург сказал, что это была самая трудная операция в жизни. Через три дня сделали повторную операцию, поскольку сосуд у сердца постоянно был в воспалительном состоянии, его «залатали», а затем в течение двух часов наблюдали за ним», – рассказала женщина.

Игоря Мысана уже выписали из больницы. По словам сестры, с каждой неделей мужчина чувствует себя все лучше.