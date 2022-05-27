21 населенный пункт Запорожской области остался без питьевой воды
10:28 27 мая Киев, Украина
Без питьевой воды остались более 20 населенных пунктов Запорожской области, воду нечем обеззараживать.
Об этом сообщает Запорожский телеграм-канал.
"Речь идет о городах и селах Мелитопольского района, г. Бердянск, Приморск, Приазовское и с. Азов. Там закончился запас хлора, который необходим для очистки воды. Новую партию на оккупированную территорию не пропускают орки. Облводоканал предупреждает, что теперь на этих территориях вода из кранов будет технической и непригодной для употребления", - говорится в сообщении.
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