21 населенный пункт Запорожской области остался без питьевой воды

Об этом сообщает Запорожский телеграм-канал.

"Речь идет о городах и селах Мелитопольского района, г. Бердянск, Приморск, Приазовское и с. Азов. Там закончился запас хлора, который необходим для очистки воды. Новую партию на оккупированную территорию не пропускают орки. Облводоканал предупреждает, что теперь на этих территориях вода из кранов будет технической и непригодной для употребления", - говорится в сообщении.