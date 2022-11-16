10 лет тюрьмы получил минометчик российских боевиков из Луганщины

Суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований жителя Луганщины, воевавшего в составе боевиков так называемой "ЛНР".
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Мужчина, как говорят следователи, имел пророссийскую позицию и с июля 2015-го служил в "народной милиции ЛНР", а контракт на прохождение "военной службы" заключал с боевиками дважды.
Против украинских военных он воевал в составе минометного взвода, дислоцировавшегося в Алчевске. Правоохранители говорят, что он не раз ездил на линию столкновения и охранял склады с оружием.
Во время полномасштабного вторжения осужденного мобилизовали в оккупационные войска и воевал он в родном регионе – в Лисичанске и Горном. В плену ВСУ он оказался в сентябре.
Осужденный житель Луганщины не единственный приспешник российских боевиков из Луганщины и Донбасса, получивший приговор украинского суда. К примеру, летом суд признал виновными в государственной измене троих мужчин с оккупированной территории Донбасса, которые, по данным правоохранителей, добровольно воевали на стороне россии. Их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
За совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, а также участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях к 10 годам лишения свободы осудили жителя Макеевки. Против Украины он воевал последние восемь лет в четырех разных формированиях боевиков, но в плен попал в этом году.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Мужчина, как говорят следователи, имел пророссийскую позицию и с июля 2015-го служил в "народной милиции ЛНР", а контракт на прохождение "военной службы" заключал с боевиками дважды.
Против украинских военных он воевал в составе минометного взвода, дислоцировавшегося в Алчевске. Правоохранители говорят, что он не раз ездил на линию столкновения и охранял склады с оружием.
Во время полномасштабного вторжения осужденного мобилизовали в оккупационные войска и воевал он в родном регионе – в Лисичанске и Горном. В плену ВСУ он оказался в сентябре.
Осужденный житель Луганщины не единственный приспешник российских боевиков из Луганщины и Донбасса, получивший приговор украинского суда. К примеру, летом суд признал виновными в государственной измене троих мужчин с оккупированной территории Донбасса, которые, по данным правоохранителей, добровольно воевали на стороне россии. Их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
За совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, а также участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях к 10 годам лишения свободы осудили жителя Макеевки. Против Украины он воевал последние восемь лет в четырех разных формированиях боевиков, но в плен попал в этом году.
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