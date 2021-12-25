19-летняя девушка едва не стала жертвой бомжа в Киеве

С заявлением о попытке изнасилования в киевскую полицию обратилась 19-летняя девушка. В ходе опроса она сообщила, что ее пытался изнасиловать бездомный.

По ее словам, накануне происшествия она потеряла сумку, которую якобы нашел подозреваемый. Они договорились о встрече, чтобы вернуть потерянную вещь. Когда встретились, мужчина начал приставать к девушке и повалил ее на землю. Та стала сопротивляться и кричать. К ее счастью, в тот момент рядом проходила женщина, шаги которой услышал злоумышленник. Он испугался и убежал, сообщили в полиции.

Подозреваемого удалось разыскать достаточно быстро. Им оказался киевлянин, 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства. Также стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, за которые отбыл наказание в общей сложности более 30 лет.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство и объявлено фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Неоконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.