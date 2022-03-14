19 день войны. Итоги на утро 14 марта

Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на утро 14 марта:
🔻Начались 19-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
🔻Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.
🔻ЗСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
🔻За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
🔻Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели.
🔻Основные усилия кафиров были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.
🔻Снова фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
🔻Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.
🔻По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
🔻О готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.
🔻Начались 19-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
🔻Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.
🔻ЗСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
🔻За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
🔻Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели.
🔻Основные усилия кафиров были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.
🔻Снова фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
🔻Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.
🔻По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.
🔻О готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.
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