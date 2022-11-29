19 боевикам, задержанным во время освобождения Харьковщины, сообщили о подозрениях

"Среди задержанных - бывшие заключенные, отбывавшие в свое время реальные сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства. После тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения "откликнулись" на призывы террористов Пушилина и Пасечника по поводу проведения "всеобщей мобилизации" на территории квазиреспублик. Для этого они добровольно пришли в местные "военкоматы" и "призвались" в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа рф", - говорится в сообщении СБУ.