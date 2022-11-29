19 боевикам, задержанным во время освобождения Харьковщины, сообщили о подозрениях
12:41 29 ноября Киев, Украина
Служба безопасности собрала доказательства и предъявила о подозрении 19 задержанным боевикам во время освобождения Харьковщины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
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"Среди задержанных - бывшие заключенные, отбывавшие в свое время реальные сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства. После тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения "откликнулись" на призывы террористов Пушилина и Пасечника по поводу проведения "всеобщей мобилизации" на территории квазиреспублик. Для этого они добровольно пришли в местные "военкоматы" и "призвались" в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа рф", - говорится в сообщении СБУ.
Вместе с российскими войсками боевики
воевали против украинских войск на Донецком и Луганском направлениях.
"Среди прочего злоумышленники обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора. Впоследствии их перебросили на Харьковщину, где они должны были прикрывать побег основных подразделений россии во время контрнаступления ВСУ", - отмечают в СБУ.
Задержанные уведомлены о подозрении о государственной измене, участии в террористической организации, участии в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований.
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