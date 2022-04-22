17-летний юноша подорвался на взрывоопасном устройстве во время выпаса скота

Под ногами у 17-летнего парня взорвался неизвестный предмет, в результате чего молодой человек получил множество осколочных ранений и частичную ампутацию руки.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
Инцидент произошел на окраине поселка Сарата в Одесской области.
"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.
После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.
Инцидент произошел на окраине поселка Сарата в Одесской области.
"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.
После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии