17-летний водитель сбивал на пути и заборы, и автомобили

Об этом сообщила в Фейсбуке полиция Львовской области.

"Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" въехал в металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомобилем "Ауди". Двигаясь дальше, на улице Шептицкого он совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", но и после этого не остановился и продолжил движение. К счастью, во время столкновений никто не пострадал", - сказано в сообщение.

На требования полицейских водитель не реагировал, но стражи порядка начали преследование и вскоре остановили "Тойоту".

"Личность водителя установлена - им оказался 17-летний житель города Червоноград, который, как в дальнейшем установили медики, находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

"Санкции статей предусматривают наложение штрафа до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года, общественные работы на срок до сорока часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - сказано в сообщении.