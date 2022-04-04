15-летнюю девочку-инвалида годами насиловал отец и дядя

На Сумщине арестованы двое взрослых мужчин, которые систематически, в течении нескольких лет совершали сексуальное насилие над девочкой-подростком, имеющей инвалидность. Девочка из-за недостатков в умственном и физическом развитии не могла пожаловаться ни родным, ни полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Весной 2021 года в полицию обратилась женщина, утверждавшая, что на теле родственницы заметила повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия подтвердились.
Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу.
Эти девушки сопротивлялись и смогли за себя постоять. Намерения мужчины остались невыполненными.
В настоящее время обвиняемые мужчины арестованы.
Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу.
Эти девушки сопротивлялись и смогли за себя постоять. Намерения мужчины остались невыполненными.
В настоящее время обвиняемые мужчины арестованы.
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