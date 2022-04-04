15-летнюю девочку-инвалида годами насиловал отец и дядя

15:08 06 июля Киев, Украина

На Сумщине арестованы двое взрослых мужчин, которые систематически, в течении нескольких лет совершали сексуальное насилие над девочкой-подростком, имеющей инвалидность. Девочка из-за недостатков в умственном и физическом развитии не могла пожаловаться ни родным, ни полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними", - говорится в сообщении.

Весной 2021 года в полицию обратилась женщина, утверждавшая, что на теле родственницы заметила повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия подтвердились.



Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу.



Эти девушки сопротивлялись и смогли за себя постоять. Намерения мужчины остались невыполненными.



В настоящее время обвиняемые мужчины арестованы.