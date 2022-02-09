15-летний мальчик, потерявший родителей, бросился с моста

15-летний парень, потерявший два месяца назад отца и мать, решил свести счеты с жизнью и бросился с моста.
Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
По данным правоохранителей, утром 17 мая 15-летний парень ушел из дому в селе Липовый Скиток. При этом он оставил записку о намерении покончить с собой.
На поиски парня были направлены десятки полицейских, а также аэроразведка. Однако найти подростка не успели - он прыгнул с моста в Киеве. Парня госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
Открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства (ст.120 УК).
По данным СМИ, в марте пострадавший потерял обоих родителей, которые умерли от осложнений коронавирусной болезни. Кроме него, сиротами осталось еще 11 детей.
На поиски парня были направлены десятки полицейских, а также аэроразведка. Однако найти подростка не успели - он прыгнул с моста в Киеве. Парня госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
Открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства (ст.120 УК).
По данным СМИ, в марте пострадавший потерял обоих родителей, которые умерли от осложнений коронавирусной болезни. Кроме него, сиротами осталось еще 11 детей.
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