15 населенных пунктов Донецкой области оказались под огнем оккупантов

12:47 19 июня Киев, Украина

За прошедшие 24 часа, под обстрелами военных российской федерации находились 15 населенных пунктов Донецкой области, согласно информации, предоставленной Полицией Донецкой области 19 июня.



Агрессор атаковал следующие города и села: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, Нью-Йорк, а также села Богоявленка, Ласточкино, Мемрик, Нетайлово и Соловьево.