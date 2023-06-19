15 населенных пунктов Донецкой области оказались под огнем оккупантов

За прошедшие 24 часа, под обстрелами военных российской федерации находились 15 населенных пунктов Донецкой области, согласно информации, предоставленной Полицией Донецкой области 19 июня.
Агрессор атаковал следующие города и села: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, Нью-Йорк, а также села Богоявленка, Ласточкино, Мемрик, Нетайлово и Соловьево.
Агрессор атаковал следующие города и села: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Нелиповка, Нью-Йорк, а также села Богоявленка, Ласточкино, Мемрик, Нетайлово и Соловьево.
В результате нападений, проведенных российской армией, были использованы авиационные удары, ракетные системы залпового огня "Град" и артиллерия. В результате этих атак было повреждено 23 гражданских объекта, включая 14 жилых домов, одну хозяйственную постройку, автомобиль и железнодорожные вагоны.
Город Красногоровка был подвержен обстрелу из систем "Град", в результате чего получили повреждения два многоквартирных дома. Аналогичные атаки также произошли в Торецке и Нью-Йорке, где были повреждены, соответственно, 4 и 3 частных дома.
В результате артиллерийского обстрела села Мемрик были повреждены два частных дома. По предварительным данным, в результате этих атак люди не пострадали.
Город Красногоровка был подвержен обстрелу из систем "Град", в результате чего получили повреждения два многоквартирных дома. Аналогичные атаки также произошли в Торецке и Нью-Йорке, где были повреждены, соответственно, 4 и 3 частных дома.
В результате артиллерийского обстрела села Мемрик были повреждены два частных дома. По предварительным данным, в результате этих атак люди не пострадали.
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