14 мужчин попытались незаконно пересечь румынскую границу
15:42 04 января Киев, Украина
За прошлые сутки, 3 января, 14 мужчин попытались незаконно
пересечь украинско-румынскую границу.
Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.
"Большинство мужчин прибыли в Закарпатье из других областей. Наибольшую группу из пяти человек задержали в 800 метрах от границы. В настоящее время устанавливают причастных лиц, на задержанных составили протоколы и направили дела в суд", - говорится в сообщении.
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