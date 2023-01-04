14 мужчин попытались незаконно пересечь румынскую границу

15:42 04 января Киев, Украина

За прошлые сутки, 3 января, 14 мужчин попытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.
 
"Большинство мужчин прибыли в Закарпатье из других областей. Наибольшую группу из пяти человек задержали в 800 метрах от границы. В настоящее время устанавливают причастных лиц, на задержанных составили протоколы и направили дела в суд", - говорится в сообщении.