13-летнюю девочку убило током на мосту

Опасные развлечения подростков привели к несчастному случаю с летальным исходом. На железнодорожном мосту в Харькове током убило 13-летнюю девочку.
Об этом сообщает Нацполиция в среду, 9 июня.
Указано, что трагедия произошла накануне вечером на улице Конотопской. Девочка с четырьмя друзьями вылезла на мост высотой около восьми метров. Она коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате девочка сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.
Полицейские начали уголовное производство по факту смерти ребенка с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины).
Указано, что трагедия произошла накануне вечером на улице Конотопской. Девочка с четырьмя друзьями вылезла на мост высотой около восьми метров. Она коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате девочка сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.
Полицейские начали уголовное производство по факту смерти ребенка с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины).
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