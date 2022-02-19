12-летний мальчик поджег себя ради видео для соцсетей

11:59 25 Май Киев, Украина

В Днепре, ради эпического видео в социальных сетях 12-летний школьник облил себя неизвестной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Об этом сообщает полиция Днепра. 

Школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.
«Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела. Обожжены и внутренние органы. Есть предположение. Сейчас парень находится в реанимации», – говорится в сообщении.
В больнице сообщили, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.