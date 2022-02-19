12-летний мальчик поджег себя ради видео для соцсетей

В Днепре, ради эпического видео в социальных сетях 12-летний школьник облил себя неизвестной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Об этом сообщает полиция Днепра.
Школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.
Об этом сообщает полиция Днепра.
Школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.
В больнице сообщили, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
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