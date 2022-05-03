12-летний мальчик ежедневно приносил матери 600-700 грн, попрошайничая на улице

Сотрудниками полиции города Запорожья была задержана с поличным, во время передачи ребенка "на заработки", 53- летняя мать двоих детей. Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, женщина договорилась с неустановленными лицами о передаче своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день. Мальчик должен был просить деньги на улицах города.
За совершение торговли малолетним лицом (ч. 3 ст. 149 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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