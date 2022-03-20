12 пострадавших в результате ДТП под Киевом: автомобиль влетел в микроавтобус

12:06 29 октября Киев, Украина

На трассе Киев - Чоп водитель Kia Sorento не смог оценить ситуацию на дороге и во время разворота врезался в проезжающий мимо микроавтобус Renault Master.



Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киевской области.



По предварительной информации, водитель авто Kia пытался перестроиться на другую полосу движения для осуществления разворота в направлении Житомира. Однако, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу и совершил с ним столкновение.



По данным патрульной полиции, 10 пострадавших доставлены в больницу, еще два человека отказались от госпитализации.



В связи с этим возможно затруднение движения в направлении Киева.



На месте работают патрульные, которые занимаются регулированием движения.



"Просим вас учесть вышеуказанную информацию и быть особенно осторожными. По возможности, воздержитесь от поездки по указанному маршруту", — просит Патрульная полиция.