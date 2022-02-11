11 хасидов получили запрет на въезд в Украину на 5 лет

15:39 22 Сентябрь Киев, Украина

В Одесской области нацполиция и сотрудники погранслужбы задержали микроавтобус с хасидами, за нарушение правил нахождения в Украине.



Об этом сообщили в пресс-центре Государственной погранслужбы Украины.



Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на перекрестке дорог неподалеку государственной границы. 11 иностранцев, которые якобы не имели документов, перевозил 35-летний гражданин Украины.

Учитывая тенденцию последних дней, пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Углубленная проверка только подтвердила сомнения.

Среди личных вещей путешественников таки нашлись паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого «рейса» нарушили правила пребывания в Украине. Свое пребывание в пограничной зоне иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако, пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош га-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.



Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение. Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.