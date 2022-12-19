Боевые потери
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Происшествия

В Киевской области обнаружили подпольную табачную фабри...

19.12.2022 18:26 Taras Vole

В одном из населенных пунктов Киевской области работала подпольна...

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В Украине задержали гражданина Турции за попытку вывоза...

19.12.2022 17:05 Taras Vole

Пограничники задержали гражданина Турции за попытку вывезти из Ук...

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За прошедшие сутки в Украине произошло 127 пожаров

19.12.2022 17:03 Taras Vole

Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 127 пожаров, из них....

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В Херсоне в результате утреннего обстрела погиб мужчина

19.12.2022 16:10 Taras Vole

Под массированным огнем оккупантов остаются областной центр, приг...

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В Одесской области в пожаре погибла женщина с ребенком

19.12.2022 14:36 Taras Vole

В Одесской области из-за пожара, вызванного электрокамином, погиб...

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В результате атаки дронов рф на Киевщине пострадало 3 ч...

19.12.2022 14:03 Taras Vole

В результате сегодняшнего массированного обстрела в Киевской обла...

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Оккупанты за сутки 69 раз обстреляли Херсонщину, 6 чело...

19.12.2022 11:59 TATIANA TKACHENKO

За сутки 18 декабря оккупанты 69 раз вели огонь по региону, шесть...

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Собирала деньги для оккупантов: правоохранители сообщил...

19.12.2022 10:40 TATIANA TKACHENKO

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну вероятную....

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Россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками

19.12.2022 08:48 TATIANA TKACHENKO

В ночь на 19 декабря в ряде районов Киева раздались взрывы. Оккуп...

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Трех жителей Донбасса, воевавших на стороне рф, пригово...

19.12.2022 08:32 TATIANA TKACHENKO

Трое жителей Донецкой области, которые были участниками террорист...

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По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный...

18.12.2022 16:36 ELENA RUDENKO

Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Х...

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В Кривом Роге из-под завалов разбитого ракетой дома дос...

17.12.2022 13:09 ELENA RUDENKO

В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате раке...

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"Хлопки" прогремели в Белгороде, Симферополе и Бахчисар...

17.12.2022 12:13 ELENA RUDENKO

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на...

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Принудительно мобилизованные мужчины из Луганщины расск...

16.12.2022 19:17 TATIANA TKACHENKO

Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попа...

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В Херсоне задержаны четыре работника колонии, которые п...

16.12.2022 17:45 TATIANA TKACHENKO

В Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной коло...

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