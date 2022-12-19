Происшествия

В Киевской области обнаружили подпольную табачную фабри...
В одном из населенных пунктов Киевской области работала подпольна...
В одном из населенных пунктов Киевской области работала подпольна...
Пограничники задержали гражданина Турции за попытку вывезти из Ук...
Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 127 пожаров, из них....
Под массированным огнем оккупантов остаются областной центр, приг...
В Одесской области из-за пожара, вызванного электрокамином, погиб...
В результате сегодняшнего массированного обстрела в Киевской обла...
За сутки 18 декабря оккупанты 69 раз вели огонь по региону, шесть...
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну вероятную....
В ночь на 19 декабря в ряде районов Киева раздались взрывы. Оккуп...
Трое жителей Донецкой области, которые были участниками террорист...
Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Х...
В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате раке...
В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на...
Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попа...
В Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной коло...