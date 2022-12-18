По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный...
Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Х...
Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Х...
В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате раке...
В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на...
Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попа...
В Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной коло...
Правоохранители продолжают разоблачать руководителей оккупационны...
На фоне ракетной атаки террористов, в столице ввели аварийные отк...
В связи массированным обстрелом рф, Кременчуг в Полтавской област...
Россияне утром 16 декабря нанесли около 12 ракетных ударов по Зап...
В связи повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодоро...
В связи с массированным ударом рашистов по Украине, Харьков полно...
Оккупанты в пятницу 16 декабря нанесли ракетный удар по Кривому Р...
В селе Урзуф на Донетчине пьяный военный рф на БТР спровоцировал....
Утром 16 декабря на Киевщине прогремело несколько взрывов, работа...
Российские оккупационные войска атаковали объекты критической инф...