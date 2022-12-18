Боевые потери
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Происшествия

По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный...

18.12.2022 16:36 ELENA RUDENKO

Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Х...

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В Кривом Роге из-под завалов разбитого ракетой дома дос...

17.12.2022 13:09 ELENA RUDENKO

В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате раке...

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"Хлопки" прогремели в Белгороде, Симферополе и Бахчисар...

17.12.2022 12:13 ELENA RUDENKO

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на...

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Принудительно мобилизованные мужчины из Луганщины расск...

16.12.2022 19:17 TATIANA TKACHENKO

Восемь принудительно мобилизованных пророссийскими боевиками попа...

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В Херсоне задержаны четыре работника колонии, которые п...

16.12.2022 17:45 TATIANA TKACHENKO

В Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной коло...

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Депортировали украинских детей: СБУ сообщила о подозрен...

16.12.2022 15:40 TATIANA TKACHENKO

Правоохранители продолжают разоблачать руководителей оккупационны...

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В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии

16.12.2022 12:47 Taras Vole

На фоне ракетной атаки террористов, в столице ввели аварийные отк...

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Кременчуг остался без теплоснабжения и электричества -...

16.12.2022 12:43 Taras Vole

В связи массированным обстрелом рф, Кременчуг в Полтавской област...

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Российские террористы 12 раз ударили по Запорожью

16.12.2022 10:51 Taras Vole

Россияне утром 16 декабря нанесли около 12 ракетных ударов по Зап...

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Ряд железнодорожных участков в четырех регионах Украины...

16.12.2022 10:49 Taras Vole

В связи повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодоро...

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Харьковщина полностью обесточена

16.12.2022 10:14 Taras Vole

В связи с массированным ударом рашистов по Украине, Харьков полно...

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Российские войска атаковали Кривой Рог: есть попадание...

16.12.2022 10:12 Taras Vole

Оккупанты в пятницу 16 декабря нанесли ракетный удар по Кривому Р...

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Под Мариуполем пьяные оккупанты спровоцировали ДТП

16.12.2022 10:00 Taras Vole

В селе Урзуф на Донетчине пьяный военный рф на БТР спровоцировал....

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В Киеве прогремело несколько взрывов: работа ПВО

16.12.2022 09:48 Taras Vole

Утром 16 декабря на Киевщине прогремело несколько взрывов, работа...

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Критическая инфраструктура Харькова под ударом россиян

16.12.2022 09:47 Taras Vole

Российские оккупационные войска атаковали объекты критической инф...

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