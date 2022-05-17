Зверства российских оккупантов подтолкнули США к расширению закона о военных преступлениях

В США сенаторы от республиканцев и демократов работают над законопроектом, который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если участники этих преступлений не являются гражданами США.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на копию законопроекта.
Ведущие сенаторы обеих партий заключили соглашение о расширении закона о военных преступлениях 1996 года, что позволит рассматривать дела о военных преступлениях, к которым не причастны гражданами США.
Издание связывает появление этого законопроекта с действиями российских оккупантов против гражданских украинцев и обнаружением массовых захоронений в тех регионах Украины, которые находились или до сих пор – под оккупацией российских войск.
Идея законопроекта заключается в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в США, можно было бы привлечь к ответственности.
Убийства мирных жителей и выявление массовых захоронений в частях Украины, оккупированных российскими войсками, вызвали международный резонанс.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на копию законопроекта.
Ведущие сенаторы обеих партий заключили соглашение о расширении закона о военных преступлениях 1996 года, что позволит рассматривать дела о военных преступлениях, к которым не причастны гражданами США.
Издание связывает появление этого законопроекта с действиями российских оккупантов против гражданских украинцев и обнаружением массовых захоронений в тех регионах Украины, которые находились или до сих пор – под оккупацией российских войск.
Идея законопроекта заключается в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в США, можно было бы привлечь к ответственности.
Убийства мирных жителей и выявление массовых захоронений в частях Украины, оккупированных российскими войсками, вызвали международный резонанс.
Сенатор Дурбин сказал, что этот законопроект заполнит "вопиющий пробел в наших законах", чтобы обеспечить привлечение к ответственности иностранных военных преступников в Соединенных Штатах.
Несмотря на политические разногласия, ведущие законодатели Комитета юстиции, считают, что этот проект имеет реальные шансы быстро стать законом.
Члены комитета сообщили, что сенаторы все еще ведут переговоры с членами Палаты представителей относительно возможного сопутствующего законопроекта и ожидают представить это мероприятие позже на этой неделе.
Принятый Конгрессом 1996 года Закон о военных преступлениях инкорпорирует часть международных законов войны во внутреннее законодательство США.
Законопроект, который может быть принят в ближайшее время, устранит это ограничение и позволит применять закон к любой ситуации, когда правонарушитель находится в США, независимо от его гражданства или гражданства его жертвы.
Законопроект также отменяет срок давности в отношении военных преступлений, так что судебное преследование будет возможно спустя много лет.
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