Зверства российских оккупантов подтолкнули США к расширению закона о военных преступлениях

11:37 17 мая Киев, Украина





Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на копию законопроекта.



Ведущие сенаторы обеих партий заключили соглашение о расширении закона о военных преступлениях 1996 года, что позволит рассматривать дела о военных преступлениях, к которым не причастны гражданами США.



Издание связывает появление этого законопроекта с действиями российских оккупантов против гражданских украинцев и обнаружением массовых захоронений в тех регионах Украины, которые находились или до сих пор – под оккупацией российских войск.



Идея законопроекта заключается в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в США, можно было бы привлечь к ответственности.



Убийства мирных жителей и выявление массовых захоронений в частях Украины, оккупированных российскими войсками, вызвали международный резонанс. США сенаторы от республиканцев и демократов работают над законопроектом , который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если участники этих преступлений не являются гражданами США.Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на копию законопроекта.Ведущие сенаторы обеих партий заключили соглашение о расширении закона о военных преступлениях 1996 года, что позволит рассматривать дела о военных преступлениях, к которым не причастны гражданами США.Издание связывает появление этого законопроекта с действиями российских оккупантов против гражданских украинцев и обнаружением массовых захоронений в тех регионах Украины, которые находились или до сих пор – под оккупацией российских войск.Идея законопроекта заключается в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в США, можно было бы привлечь к ответственности.Убийства мирных жителей и выявление массовых захоронений в частях Украины, оккупированных российскими войсками, вызвали международный резонанс.

“Соединенные Штаты не должны быть безопасным убежищем для военных преступников, желающих избежать правосудия в своей родной стране… Этот законопроект посылает сильный сигнал о том, что людей, совершающих военные преступления, здесь не приветствуют и их следует наказывать, независимо от того, где было совершено их правонарушение и кто стал их жертвой" , – заявил сенатор Грассли, автор законопроекта.

Сенатор Дурбин сказал, что этот законопроект заполнит "вопиющий пробел в наших законах", чтобы обеспечить привлечение к ответственности иностранных военных преступников в Соединенных Штатах.

"Злоумышленники, которые совершают неописуемые военные преступления, такие как происходящие наши глаза в Украине, должны быть привлечены к ответственности... Мы имеем полномочия и несем ответственность за то, чтобы Соединенные Штаты не использовались как безопасное убежище исполнителями этих ужасных преступлений", - подчеркнул сенатор в заявлении.

Несмотря на политические разногласия, ведущие законодатели Комитета юстиции, считают, что этот проект имеет реальные шансы быстро стать законом.



Члены комитета сообщили, что сенаторы все еще ведут переговоры с членами Палаты представителей относительно возможного сопутствующего законопроекта и ожидают представить это мероприятие позже на этой неделе.



Принятый Конгрессом 1996 года Закон о военных преступлениях инкорпорирует часть международных законов войны во внутреннее законодательство США.



Законопроект, который может быть принят в ближайшее время, устранит это ограничение и позволит применять закон к любой ситуации, когда правонарушитель находится в США, независимо от его гражданства или гражданства его жертвы.



Законопроект также отменяет срок давности в отношении военных преступлений, так что судебное преследование будет возможно спустя много лет.