ЗСУ сбили 460 российских БПЛА. Россия остро нуждается в дронах

Как сообщает Министерством обороны Британии, Россия столкнулась с нехваткой беспилотников в следствии санкций и их уничтожения украинскими военными. О данной проблеме

Британская разведка отмечает, что беспилотники сыграли ключевую роль для обеих сторон войны, хотя БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

По данным британской разведке, Россия испытывает недостаток разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты с экипажем в большинстве своем продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно из-за угрозы со стороны невредимых украинских зенитно-ракетных комплексов. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки и наблюдения российских сил будут еще более ухудшаться", – говорится в сообщение.

По данным Генштаба ВСУ на 20 мая, за время войны было сбито 460 российских беспилотников.