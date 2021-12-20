Заседание Киевгорсовета. Прямая трансляция

11:29 07 Декабрь Киев, Украина

Во вторник, 7 декабря, Киевский городской совет проводит пленарное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.



В повестке дня заседания всего четыре вопроса.



В частности, депутаты рассмотрят вопрос заимствования в бюджет Киева кредита Европейского инвестиционного банка в 2021 году.



Киевсовет намерен продлить срок реализации программы «Содействие развитию гражданского общества на 2020-2022 годы».



Кроме того, депутаты должны внести изменения в бюджет Киева на 2021 год и Программу экономического и социального развития на 2021-2023 годы.