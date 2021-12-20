Заседание Киевгорсовета. Прямая трансляция

Во вторник, 7 декабря, Киевский городской совет проводит пленарное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
В повестке дня заседания всего четыре вопроса.
В частности, депутаты рассмотрят вопрос заимствования в бюджет Киева кредита Европейского инвестиционного банка в 2021 году.
Киевсовет намерен продлить срок реализации программы «Содействие развитию гражданского общества на 2020-2022 годы».
Кроме того, депутаты должны внести изменения в бюджет Киева на 2021 год и Программу экономического и социального развития на 2021-2023 годы.
В повестке дня заседания всего четыре вопроса.
В частности, депутаты рассмотрят вопрос заимствования в бюджет Киева кредита Европейского инвестиционного банка в 2021 году.
Киевсовет намерен продлить срок реализации программы «Содействие развитию гражданского общества на 2020-2022 годы».
Кроме того, депутаты должны внести изменения в бюджет Киева на 2021 год и Программу экономического и социального развития на 2021-2023 годы.
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