Зону безопасности на ЗАЭС смогут реализовать лишь миротворцы - Энергоатом

16:54 07 сентября Киев, Украина

Зону безопасности на Запорожской АЭС можно реализовать лишь путем ввода на станцию миротворцев.

Об этом заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире единого телемарафона в среду, 7 сентября.

"Нам нужно понимать: если они (представители МАГАТЭ - ред.) подразумевают демилитаризованную зону, как мы с самого начала предлагали, то мы поддержим это предложение", - отметил он.

По его словам, Украина хочет, чтобы станция была освобождена от российских военных. В то же время государство не имеет ничего против миротворцев.

"Мы с самого начала говорили: для того чтобы это реализовать, нужно введение миротворческого контингента на территорию станции, на территорию Энергодара. Это требует дополнительных дипломатических усилий со стороны ООН, но я думаю, это один из путей, который может быть реализован при поддержке международного сообщества", - считает Котин.

По состоянию на 7 сентября работает только один энергоблок АЭС - №6. Станция находится в режиме "энергоострова" – без подключения к объединенной энергосистеме Украины. Внешние линии электропередачи повреждены в результате боевых действий.

"Это очень опасный режим. Он не предусматривался и не практиковался нами. Мы наблюдаем за параметрами энергоблока, пока все нормально. Но как можно скорее нужно восстановить линии связи с украинской энергосистемой и подать внешнее питание на шины ЗАЭС", - подчеркнул глава НАЭК Энергоатом.

Котин добавил, что если энергоблок №6 остановится, то питание станции продолжат дизель-генераторы. Тогда же как при потере этого питания уже через полтора-два часа может начаться плавление топлива в активных зонах или бассейнах выдержки.