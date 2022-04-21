Зона свободной торговли с Израилем вступит в силу с января 2021 года

12:12 24 ноября Киев, Украина

Подписанное в январе 2019 года Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной стартует в начале 2021 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября.



"Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", – написал Зеленский в Twitter.



На данную информацию отреагировал главный раввин Киева, рав Йонатан Биньямин Маркович.



"Как главный раввин города Киева, как украинец и как еврей, я счастлив видеть прорыв Украины на международные арены, и в частности об углублении содружества Украины и Израиля. Был очень счастлив услышать новости о ЗСТ между Украиной и Израилем. Мир и союз - это всегда ключ для развития, особенно учитывая насколько похожи сейчас ситуации Украины и Израиля - у нас похожи гимны о том, что нас не сломали и не умерла наша надежда и слава, много отцов-основателей Израиля и еврейских мудрецов именно с Украины! Верю, что с Божьей помощью, Украину ждет непрерывное развитие с передовыми технологиями Израиля и гениальными идеями украинцев", - говорится в его письме Зеленскому.