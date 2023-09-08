Злоупотребление полномочиями: Тимошенко отправил подчиненного за границу для получения визы

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) представило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко, бывшего заместителя руководителя ОП.
В ходе проверки было установлено, что Тимошенко злоупотреблял своими полномочиями в личных интересах, отправив за границу своего подчиненного с целью получения визы.
Сообщение пресс-службы НАПК подчеркивает, что в ходе расследования стало известно о двух нарушениях ограничений, предусмотренных законом, касающихся получения подарков должностными лицами.
Он занимая должность заместителя руководителя ОП, подписал запрос в Госпогранслужбу на предоставление разрешения на выезд за границу своему подчиненному, мотивируя это служебной командировкой. Однако, выяснилось, что на самом деле основной целью было оформление виз для Тимошенко и его сына.
Помимо этого, Тимошенко трижды жил бесплатно в гостиничном комплексе "Emili Resort" в течение прошлого года, дважды из которых он пребывал там с женой и сыном. Однако он не предоставил доказательств оплаты за проживание на общую сумму свыше 45 тыс. гривен. Также летом 2022 года он воспользовался бесплатными услугами проката Porsche Taycan на сумму 122 тыс. гривен.
На основании обнаруженных фактов, НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.
Согласно информации, экс-заместитель Ермака не явился в НАПК для получения протокола. Ему было выслано официальное приглашение на 28 июля 2023 года, однако, несмотря на обещание явиться в агентство, Тимошенко так и не явился. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.
В ходе проверки было установлено, что Тимошенко злоупотреблял своими полномочиями в личных интересах, отправив за границу своего подчиненного с целью получения визы.
Сообщение пресс-службы НАПК подчеркивает, что в ходе расследования стало известно о двух нарушениях ограничений, предусмотренных законом, касающихся получения подарков должностными лицами.
Он занимая должность заместителя руководителя ОП, подписал запрос в Госпогранслужбу на предоставление разрешения на выезд за границу своему подчиненному, мотивируя это служебной командировкой. Однако, выяснилось, что на самом деле основной целью было оформление виз для Тимошенко и его сына.
Помимо этого, Тимошенко трижды жил бесплатно в гостиничном комплексе "Emili Resort" в течение прошлого года, дважды из которых он пребывал там с женой и сыном. Однако он не предоставил доказательств оплаты за проживание на общую сумму свыше 45 тыс. гривен. Также летом 2022 года он воспользовался бесплатными услугами проката Porsche Taycan на сумму 122 тыс. гривен.
На основании обнаруженных фактов, НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.
Согласно информации, экс-заместитель Ермака не явился в НАПК для получения протокола. Ему было выслано официальное приглашение на 28 июля 2023 года, однако, несмотря на обещание явиться в агентство, Тимошенко так и не явился. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.
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