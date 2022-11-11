Зима не остановит контрнаступление ВСУ — ISW

В Институте изучения войны не считают, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.
Об этом говорится в отчете ISW.
Аналитики отмечают, что NBC News сообщило 9 ноября, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между россией и Украиной".
Аналитики отмечают, что NBC News сообщило 9 ноября, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между россией и Украиной".
По мнению аналитиков, если война прекратится этой зимой, это связано с материально-техническими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон.
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