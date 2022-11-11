Зима не остановит контрнаступление ВСУ — ISW

10:02 11 ноября Киев, Украина

В Институте изучения войны не считают, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.





Аналитики отмечают, что NBC News сообщило 9 ноября, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между россией и Украиной". Об этом говорится в отчете ISW Аналитики отмечают, что NBC News сообщило 9 ноября, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между россией и Украиной".

"Зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским войскам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские войска вряд ли прекратят свое контрнаступление из-за прихода зимы и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в мутные осени," – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, если война прекратится этой зимой, это связано с материально-техническими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон.