Зима не остановит контрнаступление ВСУ — ISW

10:02 11 ноября Киев, Украина

В Институте изучения войны не считают, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.
 
Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что NBC News сообщило 9 ноября, что некоторые представители министерства обороны США и Запада рассматривают "ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность начать дипломатические отношения между россией и Украиной".
"Зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским войскам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские войска вряд ли прекратят свое контрнаступление из-за прихода зимы и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в мутные осени," – говорится в отчете.
По мнению аналитиков, если война прекратится этой зимой, это связано с материально-техническими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон.
"Кампании рф по захвату всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей достигли кульминации несколько месяцев назад (несмотря на неоднократные попытки российских войск приступать к неэффективным атакам), и российские войска твердо держат оборону на большей части линии фронта", — отметили в ISW. 