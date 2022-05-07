Журналисты Reuters установили личности российских военных из Бучи

07:03 06 мая Киев, Украина

Агентство Reuters провело масштабное расследование массовых убийств в Буче. Журналисты выяснили, что во время оккупации в городе действовали подразделение Росгвардии «Витязь», 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова, а также военные из Чечни.

Журналисты за три недели в городе опросили более 90 местных жителей, изучили предоставленные ими фото и видео, а также документы, которые россияне оставили в Буче.



Помимо прочих свидетельств, на присутствие в Буче 76-й парашютно-десантной дивизии из Пскова указывает письмо, найденное местным жителем в своем доме уже по возвращении в город. Оно было адресовано солдату по имени Александр Логвиненко, которого Reuters позже опознало как десантника из Пскова. Кроме того, соседний дом, по словам местного жителя, занимала та же группа российских солдат. На стене дома кто-то баллончиком написал «Wolf_68». Журналисты опознали россиянина Кирилла Крючкова, который так подписывается в своих социальных сетях. Он служил в 234-м штурмовом авиаполку, который входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В здании на Яблунской улице, где располагался штаб российских военных, рядом с которым были найдены восемь тел, члены Нацгвардии Украины нашли удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты Reuters идентифицировали его как военнослужащего

воинской части № 3179, которая принадлежит к подразделению Росгвардии «Витязь».

Также журналисты установили, что в Гостомеле, Бородянке и Лубянке — населенных пунктах Киевской области, которые находятся недалеко от Бучи, — присутствовали чеченские военные. Пятеро очевидцев сообщили Reuters, что в Буче действовали чеченские боевики. Например, житель города Владимир Абрамов рассказал журналистам, что видел, как 4 марта чеченские войска вели свою колонну в город. На следующий день, 5 марта, по его словам, чеченские солдаты постучались к ним в дверь. По словам Абрамова, они были одеты в форму песочного цвета и дорогие ботинки из нубука, а их снаряжение было более опрятным, чем у регулярных российских войск.

«Чеченцы приказали Абрамову, Ирине и Олегу выйти на улицу с поднятыми руками. Один из солдат неоднократно спрашивал Ирину, где, по ее словам, прячутся „нацисты”, и поджег их дом. Пока Ирину допрашивали, другие солдаты в подразделении приказали ее мужу снять рубашку. Они вывели его, голого по пояс, из дома на улицу на холод. Абрамов сказал, что слышал, как Олег просил солдат не причинять ему вреда. По словам Абрамова, солдаты заставили Олега встать на колени. Потом они выстрелили ему в висок. Когда российские войска отступили в конце марта, тело Олега было одним из более чем дюжины тел, оставленных на улице Яблунской», — говорится в расследовании Reuters.

О геноциде в Буче стало известно 2 апреля. В тот день журналисты и украинские военные вошли в освобожденный от российской оккупации город и увидели улицы, усеянные трупами. У кого-то из них руки были связаны за спиной, некоторые погибли от выстрелов в затылок.